القضاء المصري يجدد حبس نجل رياضي شهير في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

جدد قاضي المعارضات في مصر حبس أحمد حلمي طولان نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، والشقيقين عمرو حسين وخالد حسين لاتهامهم في اغتصاب فتاة "فيرمونت".

إقرأ المزيد

وتم حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت.

وكشفت النيابة العامة أنها تلقت إخطارا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نيل سيتي) بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).

ويلاحق الإنتربول المصري باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة.

وتمكنت مأمورية من الإنتربول من إعادة 3 متهمين وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان منذ عدة أيام، وتسليمهم لأجهزة الأمن المصرية بناء على قرار صادر من النائب العام بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيقات معهم في قضية الاعتداء على فتاه داخل فندق فيرمونت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية