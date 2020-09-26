سوريا .. وزارة التربية تدعم طفلة انتشرت صورها وهي تبيع وتدرس في الشارع

بعد انتشار صورة لطفلة تكتب واجباتها المدرسية وتبيع البسكويت على بسطة في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق، تحركت وزارة التربية ومؤسسات خاصة لتقديم الدعم لها.

وذكرت وزارة التربية أنها قامت بتأمين جهات داعمة لمساعدة الطفلة نور وأهلها صحيا وغذائيا، وهي في الصف الخامس، وتعمل في بيع البسكويت على "بسطة" في الشارع.

وقدم مصرف "البركة" منحة دراسية بدعم جزئي لنور وأختها، وهما من عائلة هجرت من الرقة إلى دمشق نتيجة الحرب.

وذلك بعدما استقبل الوزير دارم طباع اليوم السبت الطفلة نور وعائلتها، وأكد على "ضرورة أن يكون الدعم المجتمعي للأطفال أولوية، خاصة الذين تضرروا خلال الحرب ما اضطرهم للعمل ومساعدة أهلهم" حسب ما ذكرت صفحة الوزارة.

الصورة التي نشرها "مصطفى رضوان"

وأضاف طباع أن ذلك يوصل رسالة "لجميع القادرين من أفراد المجتمع لتبني قضية هؤلاء الطلاب من المؤسسات والمجتمع المحلي في ظل المسؤولية المجتمعية"

وقالت الوزارة إن "الصحفي مصطفى رضوان الذي نشر الحالة على صفحته حضر اللقاء"

تطويراً للمساهمة المجتمعية في رعاية الأطفال الذين تأثروا بظروف الحرب: وزارة التربية تسهم في تأمين الدعم للتلميذة نور... تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية‏ في السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠

المصدر: صفحة وزارة التربية السورية