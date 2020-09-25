مصر.. تفاصيل ما فعله نجل لاعب كرة القدم المشهور بعد القبض عليه بسبب اغتصاب فتاة "فيرمونت"

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل ما فعله أحمد حلمي طولان نجل لاعب كرة القدم المصري المشهور حلمي طولان والمتهم في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت".

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن "البكاء كان رفقته طوال رحلة ضبطه في الطائرة، والتي استغرقت 50 دقيقة".

وقالت مصادر أمنية إن "نجل حلمي طولان انتابته حالة من البكاء طوال وجوده في الطائرة، وكان يبكي ويقول: أنا بريء معملتش حاجة".

وكان الإنتربول الدولي قد ألقى القبض على ثلاثة أشخاص في لبنان متهمين في قضية اغتصاب فتاة بفندق "فيرمونت"، وذلك بعدما أصدر النائب العام المصري بيانا بتاريخ 27-7-2020، قال فيه إنه اثنين من المتهمين غادرا البلاد وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020.

وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت النيابة التحقيق مع نجل لاعب كرة القدم السابق حلمي طولان المدعو أحمد وشقيقين من المتهمن هما خالد وعمر حسين محمود إسماعيل، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان، وتسليمهم من قبل الإنتربول الدولي إلى أجهزة الأمن في مصر.

المصدر: الوطن