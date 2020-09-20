مصر.. ضبط المتهم الثاني بواقعة "إلقاء مسن في ترعة" بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم الثاني في واقعة تداول مقطع فيديو في شبكة الإنترنت، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على رجل مسن وبإلقائه في إحدى الترع بسوهاج.

وتضمن مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) قيام بعض الصبية بالتنمر على الرجل أثناء تواجده على حافة إحدى المجاري المائية وقيام أحدهم بدفعه. وانتهت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضي وأن مرتكبي الواقعة هم (3 أشخاص جميعهم مقيمون في سوهاج)، وضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT