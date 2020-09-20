مصر.. غلق وتشميع عيادة "طبيب الفرخة ليسكي"

أغلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر في مصر، منذ قليل، عيادة طبيب "الفرخة ليسكي"، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور فتحي السلمي، مدير مديرية الطب البيطري، قوله: "إن اللجنة المشكلة من الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر والقسم البيطري في سفاجا ومجلس مدينة سفاجا توجهت اليوم للمتابعة والتفتيش على عيادة بيطرية باسم الدكتور محمد أحمد، والذي نشر أخبارا عن إجراء عملية لفرخة بـ7 آلاف جنيه، وجرى التأكد من عدم وجود ترخيص للعيادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجرى غلق وتشميع العيادة المذكورة لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص".

وأضاف السلمي لـ"الوطن" أن الواقعة كلها غير صحيحة وثبت كذب الطبيب واختلاقه الواقعة، مشيرا إلى أن الطبيب لا يعمل في الجهاز الإداري للدولة، وأن النقابة العامة للأطباء البيطريين ستجري تحقيقا مع الطبيب.

المصدر: صحيفة الوطن المصرية