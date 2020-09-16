وافدون يعتدون على مصورة مشهورة في الكويت داخل منزلها

أفادت صحيفة كويتية بتعرض مصورة مشهورة في البلاد لاعتداء، حيث تعرضت للضرب وقيدت وسرقت من قبل وافدين مجهولين.

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وذكرت صحيفة "الراي" أن معتدين اثنين مجهولي الهوية انتحلا صفة عاملي مطعم للدخول إلى منزل الضحية في منطقة الزهراء بمحافظة حولي.

وروت الصحيفة الكويتية أن المصورة المشهورة عثر عليها مقيدة في منزلها بعد تعرضها للتعذيب والضرب من الجانيين الوافدين.

وأوضح مصدر أمني أن الوافدين سرقا سيارة المصورة وهواتفها النقالة، وتمكنا من الدخول إلى منزلها، بعد أن أوهماها بأنهما عاملا توصيل في مطعم سبق وأن تعاملت معه.

وأفيد بأن المصورة نقلت إلى مستشفى مبارك جراء تعرضها لإصابات لحقت بها في هذا الاعتداء.

المصدر: الراي