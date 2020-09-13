النائب العام الكويتي: ليس هناك كبير أو صغير أمام القانون

أكد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أنه قدم الشكر لولي العهد الشيخ نواف الأحمد على دعمه لجهاز النيابة العامة في البلاد.

وقال: تشرفنا صباح اليوم الأحد، بمقابلة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لتقديم الشكر الجزيل لسموه باسم كافة أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير من سموه لجهاز النيابة العامة، لما تتخذه من إجراءات وقرارات في بعض القضايا المتداولة.

وأضاف: "سمو نائب الأمير، أكد على استمرار هذا الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع".

وتابع: "حرص سموه على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون، ولا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون".

وأحالت النيابة العامة في الكويت مؤخرا ملف العديد من مشاهير "السوشيال ميديا"، الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

المصدر: "القبس الكويتية"