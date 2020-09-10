إخلاء سبيل اثنين من مشاهير غسيل الأموال في الكويت بكفالة مالية

قررت النيابة الكويتية إخلاء سبيل اثنين من الخاضعين للتحقيق في تضخم أرصدتهم في إطار قضية "مشاهير غسيل الأموال" بكفالة مالية.

وذكرت مصادر كويتية، ‏أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الناشط مشاري بويابس وسيدة الأعمال شفاء الخراز، بعد ساعات من التحقيق معهما بتهمة تضخم الأرصدة وغسيل الأموال.

وقررت النيابة الإفراج عن بويابس بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار ما يعادل نحو 33 ألف دولار، وسبيل الخراز بكفالة 1000 دينار ما يعادل نحو 3300 دولار.

وخضع بويابس والخراز للتحقيقات منذ صباح اليوم الخميس ضمن الدفعة الثانية من "المشاهير" المتهمين بغسيل الأموال في الكويت، والتي شملت كذلك عهود العنزي وفوز الفهد الخاضعتين للتحقيق.

وأحالت النيابة العامة في الكويت مؤخرا ملف العديد من مشاهير "السوشيال ميديا" الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

المصدر: "إرم نيوز"