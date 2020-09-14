مصر.. تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

صرحت جهات التحقيق في مصر للمحامي طارق العوضي، بزيارة موكلته نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي المتهمة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت".

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وقال مصدر وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية إن عدد المتهمين في القضية 5 أفراد، بينهم ابنة نهى العمروسي و4 شباب آخرون، قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات لضلوعهم في جريمة الاغتصاب الجماعي، بينما تلاحق جهات التحقيق عددا من المتهمين الهاربين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تتم ملاحقة أمنية مستمرة للهاربين في قضية الاغتصاب "فيرمونت" التى شغلت الرأي العام مؤخرا، من بينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن، ونجل رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوروبية، ونجل رياضي شهير هرب إلى أمريكا.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 3 هاربين في قضية "فيرمونت" بناء على كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة مصريين في لبنان، متهمين في القضية.

المصدر: الوطن