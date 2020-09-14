شاهد.. الفيديو المتسبب في أزمة لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته في مصر

ظهر على موقع "يوتيوب" الفيديو الذي تسبب في أزمة كبيرة بمصر، والذي قام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بنشره.

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ويقوم أحمد حسن وزوجته بعمل مقلب مرعب مع طفلتهما حيث تقوم زينب بتغيير لون وجهها لإخافتها.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر قد أعلن عن اتخاذه إجراء قانوني عاجل ضد "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

ورصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب" ظهرت خلاله الأم "بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: RT