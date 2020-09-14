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النيابة المصرية تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته إثر فيديو مسيء

مجتمع

النيابة المصرية تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته إثر فيديو مسيء
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قررت نيابة البساتين المصرية استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع لأقوالهما، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

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واستمعت النيابة لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر في فيديو آخر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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