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القبض على بنغاليين امتهنا الخطف والتعذيب في العراق

مجتمع

القبض على بنغاليين امتهنا الخطف والتعذيب في العراق
RT
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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء في العراق اليوم الأحد، القبض على بنغاليين بتهمة الخطف والتعذيب.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملان في كربلاء المقدسة بعد قيامهما بخطف ابن بلدهما وتعذيبه.

وأضافت في البيان: "دوريات النجدة في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين أنه بنغالي الجنسيه حيث ادعى  بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغاليين.

وتابعت: بعد الاستدلال على مكان الخطف ألقي القبض على الخاطفين داخل أحد المباني قيد الإنشاء وتبين أنهما كانا يعذبان المخطوف ويرسلان صوره لأهله لغرض ابتزازهم بالمال.

 

المصدر: RT

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