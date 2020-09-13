القبض على بنغاليين امتهنا الخطف والتعذيب في العراق

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء في العراق اليوم الأحد، القبض على بنغاليين بتهمة الخطف والتعذيب.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملان في كربلاء المقدسة بعد قيامهما بخطف ابن بلدهما وتعذيبه.

وأضافت في البيان: "دوريات النجدة في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين أنه بنغالي الجنسيه حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغاليين.

وتابعت: بعد الاستدلال على مكان الخطف ألقي القبض على الخاطفين داخل أحد المباني قيد الإنشاء وتبين أنهما كانا يعذبان المخطوف ويرسلان صوره لأهله لغرض ابتزازهم بالمال.

المصدر: RT