مدرس سعودي يعلّم تلامذته عن بعد خلال خضوعه لغسيل الكلية - فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم سعودي يعلم تلامذته عن بعد عبر الإنترنت، تعاطفا واسعا وإشادة بحرصه على طلابه، رغم وجوده في المستشفى لجلسة غسيل كلوي.

ويظهر في الفيديو المعلم مستلقيا على سرير في المستشفى تحيط به أجهزة طبية، بينما يمسك هاتفه الجوال، ويطلب من تلامذته الذين يشاهدونه في بث مباشر على ما يبدو، حل تمارين تدريبية في الكتاب المدرسي على أن يدققها هو يوم الأحد المقبل.

معلم في الخرج يقاوم التعب أثناء جلسة غسيل الكلى ويحضر مع طلابه في الفصل الإفتراضي لتقديم المادة التعليمية لهم والإجابة عن استفساراتهم.



- pic.twitter.com/650TzVN0Dh — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 10, 2020

وقال مدونون سعوديون إن "المعلم يعيش ويعمل في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وكان يخضع لجلسة غسيل كلوي، عندما تم تصويره خلال تواصله مع طلابه".

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التعليم إلى تكريم المعلم لتفانيه في أداء واجبه.

المصدر: "وكالات"