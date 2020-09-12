وفاة المخرج المصري علي رجب

توفي اليوم السبت المخرج السينمائي المصري علي رجب عن عمر ناهز 56 سنة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجب شعر بتعب شديد أثناء ركوبه سيارة أجرة متجها لشقة الشاعر أحمد شتا، حيث فارق الحياة في شقة الأخير.

يذكر أن رجب أخرج في عام 2000 أول أفلامه "شجيع السيما"، الذي قام ببطولته أحمد آدم، ثم تلاه بعدة أفلام أبرزها "صايع بحر"، و"خالتي فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"كركر"، و"سيد العاطفي"، كما أن له مسلسلا وحيدا هو "الوديعة والذئاب".

المصدر: وسائل إعلام مصرية