وفاة "فرعون السينما" المصرية

شيعت جنازة الكومبارس المصري عبدالرازق الشيمي، والملقب بـ"فرعون السينما"، من أحد مستشفيات الجيزة إلى مقابر الأسرة في أمام مرصد حلوان، حيث وافته المنية صباح اليوم السبت.

وأعلن محمد الشيمي شقيق الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة عبدالرازق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم... والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا.. الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وشارك الشيمي في مجموعة من الأفلام والمسلسلات، ومن أشهر أدواره "فرعون" في فيلم "بلية ودماغة العالية"، كما شارك في فيلم "كيمو وانتيمو".

ومثل الراحل في عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها "نحن لا نزرع الشوك، يا رجال العالم اتحدوا، دواعي أمنية، جحا المصري، كناريا وشركاه، عباس الأبيض في اليوم الأسود، أولاد الشوارع، مسائل عائلية جدا، عصابة بابا وماما، أزمة سكر، أشباح المدينة".

المصدر: "المصري اليوم"