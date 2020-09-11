السيدة المدافعة عن مجند الجيش المصري تكشف عن هدية السيسي وبعض الجنود (صور)

أكدت السيدة صفية أبو العزم، الملقبة بـ"سيدة القطار"، أن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية عبارة عن هاتف محمول آي فون 11.

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وأوضحت أنه "تم إرسال خاتم ذهب من مجندين وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة".

وأشارت "سيدة القطار" إلى أن "بدلة الجيش المصري لها قدسيتها واحترامها ولن تسمح لأي شخص أن يتعامل بشكل غير لائق مع أبطال جيشنا وشرطتنا وشرف لنا جميعا ما يقدمه الأبطال من تضحيات في سبيل حمايتنا وحفظ أمن مصر والمصريين".

كما حرص اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على تكريم السيدة صفية أبو العزم على موقفها المشرف في التعامل مع واقعة القطار والتعامل السيء من كمساري القطار مع المجند.

وتوجه رئيس المدينة لمنزل شقيقتها بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد صلاح السكرتير العام بمجلس المدينة، ولمياء خليفة نائبة رئيس المدينة، لتقديم الشكر لها على ما قامت به، وقدم رئيس المدينة باقة ورد وشهادة تقدير وشيكولاته تقديرا لها.

وأعربت السيدة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما فعلته هو تصرف طبيعي من أم تجاه نجلها ورفضها التعامل السيء مع المجند.

وأكدت السيدة أنها تصرفت بتلقائية مع الحدث وأنها رفضت تعامل الكمساري بصورة سيئة مع المجند أو أي شخص كان.

المصدر: اليوم السابع