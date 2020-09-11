مصر.. انقسام حول هدية السيسي العاجلة لـ"سيدة القطار"

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة إلى السيدة المدافعة عن مجند بالجيش في القطار.

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وقال النشطاء إن الرئيس المصري أهدى السيدة هاتف "أيفون 11" بالإضافة إلى خاتم ذهب ورحلة عمرة، فيما قال البعض أن الهدية غير معلومة حتى الآن.

وأكد البعض الآخر أن الرئيس المصري ليس وحده الذى أرسل هدايا للسيدة، بل انهالت عليها هدايا من وزارة الدفاع المصرية ومجندين بالجيش نظرا لموقفها.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد أشادوا بموقف سيدة تدخلت لإنقاذ مجند بالجيش من الإهانة، خلال فيديو القطار الذي أثار جدلا واسعا.

ورفضت السيدة نزول المجند من القطار، حيث قامت بدفع المال من محفظتها الخاصة وطالبت الجندي بالجلوس.

وكانت وزارة النقل المصرية قد أصدرت بيانا الخميس، أكدت فيه إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق الفوري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية