سيدة تتدخل لإنقاذ مجند بالجيش المصري من الإهانة (فيديو)

أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموقف سيدة تدخلت لإنقاذ مجند بالجيش من الإهانة، خلال فيديو القطار الذي أثار جدلا واسعا.

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ورفضت السيدة المصرية نزول المجند من القطار، حيث أقدمت على دفع المال من محفظتها الخاصة وطالبت الجندي بالجلوس.

وكانت وزارة النقل المصرية قد أصدرت بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

المصدر: وسائل إعلام مصرية