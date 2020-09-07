مصر.. سما المصري تنهار في المحكمة

انهارت الراقصة المصرية سما المصري، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتعديل حكم حبسها من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء الغرامة.

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وفور سماع الحكم انهارت المتهمة داخل قفص الاتهام، وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، مرددة: "حياتي ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

المصدر: وسائل إعلام مصرية