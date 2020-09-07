مصر.. قرار بتخفيف العقوبة على الراقصة سما المصري

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بقبول استئناف سما المصري وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الفسق.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن لفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

المصدر: الأهرام