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تفاصيل جريمة بشعة هزت أطفيح المصرية.. قتل والده

مجتمع

تفاصيل جريمة بشعة هزت أطفيح المصرية.. قتل والده
Reuters
صورة أرشيفية
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في جريمة مقتل عامل على يد ابنه بأطفيح في مصر عن أن الجاني أصيب بحالة من الهياج فأمسك بعصا خشبية وسدد لوالده ضربة على رأسه أردته قتيلا.

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واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وذكر أن والده كان يسوء معاملته وأشقائه، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية، خلال حديثه معه، فلم يتمالك نفسه وأصيب بحالة هياج، وحصل على "شومة" واعتدى على والده بها، مما أسفر عن مقتله.

وتحفظ رجال المباحث على أداة الجريمة، وتم الاستماع لأقوال أسرة المجني عليه والمتهم، لكشف طبيعة الخلافات التي تجمعتهما، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة أطفيح، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين ابنه خلافات أسرية، مما دفع ابنه للاعتداء عليه بعصا خشبية، أدت إلى مقتله.

المصدر: اليوم السابع

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