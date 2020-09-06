حاول تأديبه فقتله.. قصة الأب الذي قتل ابنه بعصا خشبية

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بمصر، يوم الأحد، جريمة قتل أب لابنه بعصا خشبية حتى الموت.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ 10 أعوام من عمره، داخل منزله الكائن في قرية شوني بدائرة مركز طنطا.

وانتقل الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، وقوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين بمناظرة جثة الطفل وجود آثار ضرب عليها، وأن والده اعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية، بهدف تأديبه، ما تسبب بوفاته في الحال.

وتم القبض على والد الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT