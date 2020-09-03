مصر.. الكشف عن أبرز المتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" بينهم أبناء شخصيات مشهورة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن أبرز المتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث تبين أن من بينهم أبناء رجال أعمال مشهورين.

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ومن بين المتهمين يأتي أولا أحمد جنزوري المشهور بـ"جانز"، وهو من بين أسماء المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضية فيرمونت، حيث يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

والمتهمة الثانية هي ابنة الفنانة نهى العمروسي، بالإضافة إلى اتهام زوجها، حيث تم القبض على ابنة الفنانة المصرية وحبسها على ذمة القضية.

كما تورط بالقضية أيضا محمد محمد فريد خميس، الشهير بـ"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو خريج كلية إدارة أعمال من الجامعة البريطانية عام 2009.

كما تم الكشف عن تورط شادي أيمن نور، ابن السياسي المصري ورجل الأعمال أيمن نور، بقضية فيرمونت، وبأنه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، تزعم أن هناك تسترا على واقعة اغتصاب الفتاة التي أبلغت عن الواقعة.

وفي 27 أغسطس الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

المصدر: الوطن