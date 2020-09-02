يا "عواطلي".. تدفع مصريا لذبح زوجته!

أقدم مصري عاطل عن العمل على ذبح زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما نعتته خلالها "بالعواطلي".

وعثرت الشرطة على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وأفادت التحريات بأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء الجريمة، حيث تشاجرت الضحية معه وقالت له: يا "عواطلي"، ما دفعه لذبحها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT