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هل تمنع روسيا تصوير الكتب قبل شرائها؟

مجتمع

هل تمنع روسيا تصوير الكتب قبل شرائها؟
Sputnik ekaterina chesnokova
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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن مشروع قرار جديد تعمل عليه، قد يساعد على حماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد.

وتبعا لوسائل الإعلام فإن مشروع القرار الجديد يقترح حظر النسخ والتصوير الفوتوغرافي للكتب أو المطبوعات غير الدورية في المتاجر قبل شرائها.

ويهدف مشروع القرار، وفقا لبعض وسائل الإعلام الروسية، إلى "حماية حقوق المؤلفين والبائعين بنفس الوقت، في ظل تطور التقنيات الجديدة التي تساعد على نسخ الكتب والمؤلفات".

كما تسعى وزارة الصناعة والتجارة الروسية إلى تطبيق عدد من الإجراءات التي تراعي حقوق المشترين في متاجر التجزئة، وذلك عبر قواعد جديدة للبيع توفر المعلومات اللازمة لهم عبر بطاقات الأسعار، وخصوصا تلك التي ستكون متوفرة في محلات بيع الكتب ووسائط المعلومات المرئية ولوحات الإعلانات.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ أكتوبر العام الماضي بتطبيق عدد من الإجراءات التي تراعي مصالح مواطنيها الفكرية، وسمحت للبائعين في المكتبات أو محلات بيع الكتب أو المراقبين في دور السينما بطلب وثيقة تبين عمر مشتري الكتاب أو الشخص الذي يرغب بمشاهدة فيلم ما، كي يتأكدوا أن المنتج الذي يشتريه أو الفيلم الذي سيشاهده يراعي فئته العمرية.

المصدر: لينتا. رو

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