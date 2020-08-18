فنان نمساوي كبير يهدي 3 أعمال فنية لمتحف "تريتياكوف" الروسي

أهدى الفنان النمساوي، هيرمان نيتش، بصفته أحد ممثلي "مدرسة فيينا للناشطين" 3 أعمال فنية لمتحف "تريتياكوف" الروسي.

وستعرض تلك الأعمال في المعرض الرئيس للمتحف. صرحت بذلك للصحفيين الاثنين 18 أغسطس مدير عام متحف "تريتياكوف"، زلفيرا تريغولوفا.

وقالت إن"الفنان قدم هدية سخية جدا ستعرض في المعرض الرئيس للمتحف في شارع "كريمسكي موست" بعد ترميمه. وستشغل هذه الأعمال الفنية مكانة جديرة في المتحف إلى جانب غيرها من الأعمال للفنانين الأجانب الكبار".

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وأضافت أن، هيرمان نيتش، أبدع تلك الأعمال خلال حملات فنية أقامها على مدى 10 أعوام ماضية وبينها العمل الفني الذي أبدعه لمدينة تشاناكالي التركية بمناسبة حلول الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى . وتحمل اللوحة طابعا مناهضا للحروب.

وأعادت مديرة المتحف إلى الأذهان أن أعمال الفنان النمساوي، هيرمان نيتش، كانت قد عرضت في معرض موسكو الدولي الثامن للفن المعاصر والذي أقيم في متحف "تريتياكوف" في الفترة ما بين أكتوبر عام 2019 ويناير عام 2020.

يذكر أن، هيرمان نيتش، ولد عام 1938 في النمسا ودرس أعوام 1953 – 1958 في مدرسة فيينا العليا للفن التطبيقي حيث استوحى من لوحات فناني القصور الماضية رمبرانت ، تيتيان وجريكو التي خلفت أثرا لا ينسى في نفس الفنان الشاب.

وساعدته أعمال الفنانين المنتمين إلى مدرسة "فيينا" التعبيرية في إقرار مصيره الإبداعي اللاحق. حيث التقى هيرمان نيتش في مطلع الستينيات الفنانين الشباب، أوتو مويل، رودولف شوارزكوغلر، وجانتر بريس وأسس معهم "رابطة فيينا للناشطين".

وغادر الفنان عام 1966 النمسا وهاجر إلى ألمانيا، ثم إلى الولايات المتحدة حيث ما زال هناك يطور مسيرة إبداعه.

المصدر: تاس