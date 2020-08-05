معرض افتراضي للفنان التشكيلي الروسي إيليا ريبين بمناسبة يوم مولده

دعا المتحف الروسي في بطرسبورغ عشاق الفن التشكيلي الروسي إلى القيام بجولة افتراضية في معرض أحد أبرز الفنانين التشكيليين الروس، إيليا ريبين، بمناسبة يوم مولده الذي يوافق 5 أغسطس.

أقيم المعرض في الفترة ما بين أكتوبر عام 2019 ومارس عام 2020. وذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ175 لميلاد الفنان التشكيلي العظيم.

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ويستطيع مستخدمو بوابة "المتحف الروسي" الإلكترونية من خلال الزيارة الافتراضية للمعرض المذكور الاطلاع على تفاصيل دقيقة للوحات الفنية المعروضة للفنان التشكيلي العظيم، بما فيها لوحته المعروفة الضخمة بعنوان "اجتماع مجلس الدولة" وقراءة التعليقات المثيرة عليها.

كما سيكون بإمكان زائري المعرض الافتراضي الاستماع للمحاضرات ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بالنتاج الفني للرسام حيث يتحدث كبير الباحثين في المتحف الروسي، أليكسي بويكو، عن إبداع الفنان الروسي البارز للنصف الثاني في القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20.

وأصبحت مجموعة المحاضرات والفيديوهات بعنوان "إيليا يفيموفيتش ريبين، الذكرى الـ175 لميلاده" دورة افتراضية تاسعة نشرها المتحف الروسي على الإنترنت عن الفنانين التشكيليين الروس والسوفيت.

يتيح معرض "إيليا يفيموفيتش ريبين، الذكرى الـ175 لميلاده" في المتحف الروسي فرصة سانحة تعقب المراحل الرئيسة في إبداع الفنان التشكيلي ومصيره الصعب وعصره.

ويقدم المعرض أعمال الفنان الرئيسة التي أبدعها بدءا من ستينيات القرن الـ19 وانتهاء بعشرينات القرن الـ20. ومن بينها لوحات "المسيرة الصليبية في مقاطعة كورسك"، "سادكو"، " لم يتوقع أحد"، "زابوروجتسي"، اجتماع مجلس الدولة" وغيرها، فضلا عن لوحات البورتريه للشخصيات البارزة الروسية في القرنين الـ19 والـ20 ، بمن فيهم الكاتب ليف تولستوي، الناقد الموسيقي ستاسوف، المؤلفان الموسيقيان موسورغسكي وبورودين، رجل الأعمال تريتياكوف، العالمان بافلوف وبختيريف، الكاتبان غوركي وتشوكوفسكي وغيرهم.

المصدر: سيفيرنايا زفيزدا