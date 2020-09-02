تطورات جديدة في قضية "الطبيب المصري المتحرش بالرجال"

أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي ملف واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش بالرجال إلى التحقيق.

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وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أمر هذه الإحالة يأتي عقب ورود بلاغ من وكيل قانوني لثلاثة أشخاص يتهمون فيه طبيبا سابقا بالتحرش بهم.

وأورد البيان أن مكتب النائب العام تلقى عريضة بلاغ إلكترونية تضمنت بجانب اتهام الطبيب بالتحرش، التحريض على ممارسة الفجور معه، ما جعل النائب العام يتخذ قرارا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

وتعليقا على ذلك، قال الفنان المصري عباس أبو الحسن الذي أعلن عن تقديم البلاغ قائلا في منشور له عبر "تويتر": "قام النائب العام سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن و غير مسبوقة بإصدار أمرا بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الاسنان باسم سمير. وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة ".

وبدأت القصة حين نشر الفنان المصري تميم يونس فيديو كشف فيه عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد الطبيب باسم سمير، عندما كان عمره 22 عاما، مما أثار جدلا وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، بيانا توضيحيا بشأن الواقعة، مؤكدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعد على القيم الأخلاقية.

قام النائب العام / سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن و غير مسبوقة بإصدار أمرا بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الاسنان باسم سمير . وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة #باسم_سمير_متحرش — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) September 2, 2020

فيما قال الطبيب باسم سمير في بيان: "تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي".

تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي الي النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبو العنين وكيلا عن عباس ابو الحسن و تميم يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل باسم سمير ناشد فهمي وشهرته "باسم سمير" طبيب أسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي #باسم_سمير_متحرشpic.twitter.com/yz4Zwq9eAF — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) September 1, 2020

المصدر: RT