نجم مصري يكشف عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب! (فيديو)

كشف الفنان المصري تميم يونس عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان عندما كان عمره 22 عاما.

وقال يونس، أمس الأربعاء، في فيديو نشره عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" إن الطبيب كان كبيرا في السن ومتزوجا ولديه أطفال، وقد ذهب إليه بتوصية من خطيبته وأهلها.

وأشار إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب آنذاك، وقرر فتح عيادته خصيصا لعلاجه. منوها إلى أنه لم يذهب بمفرده للطبيب وإنما رافقته خطيبته، وكانت تنتظره بالخارج.

وأضاف الفنان المصري أن الطبيب وجه له أسئلة جنسية، ثم طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل "وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري"، مما جعله يدفع الطبيب بيده متهما إياه بالخرف.

وأكد يونس أن الطبيب اشتكى لعائلة خطيبته بأنه كان "بيخرف بفعل البنج"، لافتا إلى أنه في البداية شك في نفسه، وبعدها سمع شهادات عن الطبيب وتحرشه بالمرضى.

وأوضح: "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بأني غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".

وختم الفنان المصري: "هاتكلم بقى وأخلص من القصة القديمة دي.. الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم، ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلًا"، مطالبا بإيقاف ذلك الطبيب عن العمل.

المصدر:RT