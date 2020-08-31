مصر.. فلاح يضرب زوجته بالساطور حتى الموت في المنيا

لقيت ربة منزل مصرية مصرعها بالساطور على يد زوجها بمركز سمالوط، إثر خلافات نشبت بينهما.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير مباحث المديرية بتلقيه بلاغا من مركز شرطة سمالوط غرب بمقتل ربة منزل في العقد الثالث من عمرها ومقيمة بإحدي قرى غرب سمالوط وعلى جسدها آثار طعنات نافذة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المجنى عليها متزوجة من "ر . م" وهو فلاح يبلغ من العمر 35 عاما.

وألقى فريق البحث القبض على زوج المجنى عليها وأرشد إلى أداة الجريمة.



المصدر: صدى البلد