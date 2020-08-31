السعودية توقف طبيبا صور مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات تجميل

أعلنت وزارة الصحة السعودية إيقاف طبيب عن العمل بتهمة تصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات تجميل لهم.

معالي وزير الصحة يوقف طبيبًا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 31, 2020

وقالت الوزارة في بيان لها على "تويتر": "وزير الصحة يوقف طبيبا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية".

ونقل موقع "سبق" السعودي عن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قوله إنه تم إيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة بصورة نهائية.

وأوضح أن الطبيب كان يقوم بتصوير مناطق حساسة لدى مرضاه، بعد إجراء عمليات التجميل لهم.

كما لفت الوزير السعودي بأن الطبيب الذي لم يكشف عن هويته أو جنسيته كان يقوم بنشر تلك الصور بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الربيعة إلى أن ما فعله الطبيب يخالف كل أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

المصدر: وكالات