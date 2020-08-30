أول رد من الفنان أبو الحسن على الطبيب المصري المتهم بالتحرش

رد الفنان المصري عباس أبو الحسن على بيان الطبيب باسم سمير، الذي اتهمه فيه بمحاولة النيل منه رفقة الفنان تميم يونس، بعد اتهامه بالتحرش بهما.

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وقال أبو الحسن في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر" أمس السبت: "التفكير المنطقي هو إيه اللي يدفع شخصيتين عامتين ما يعرفوش بعض ولهما قدر معقول لا بأس به من الشهرة ومستقبل واعد يتطلعان اليه أن يورطا أنفسهما في اتهام طبيب أسنان محدش كان عارفه بالتحرش بهما في مجتمع لا يتقبل الفكرة ويفتحا باب جهنم عليهما غير الشجاعة و الحقيقة؟".

وأضاف: "الشيء المؤسف والمخزي والمحزن أن لا يوجد طبيب أسنان واحد أو دكتور امتياز أو عضو نقابة، علي مدي عقود!، لا يعلم علم اليقين عن أيقونة التحرش ومسك الأعضاء الذكرية للمساعدين والمرضي بعيادته وظلوا ومازالوا صامتين مرتعشين مرعوبين من انتقامه لو اتكلموا.عار عليكم الصمت مذل!"

التفكير المنطقي هو : ايه اللي يدفع شخصيتين عامتين ما يعرفوش بعض و لهما قدر معقول لا بأس به من الشهرة ومستقبل واعد يتطلعان اليه أن يورطا أنفسهما في اتهام طبيب أسنان محدش كان عارفه بالتحرش بهما في مجتمع لا يتقبل الفكرة ويفتحا باب جهنم عليهما غير الشجاعة و الحقيقة؟ #باسم_سمير_متحرش — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) August 30, 2020

واتهم أبو الحسن الطبيب بممارسة وقائع تحرش كثيرة، بينما ذهب الفنان تميم يونس إلى أبعد من ذلك حين اتهم الطبيب بالتحرش به شخصيا.

ويأتي رد الفنان المصري بعد إصدار الطبيب باسم سمير بيانا في موقع "فيسبوك" قال فيه: "تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي".

الشئ المؤسف والمخزي والمحزن ان لايوجد طبيب أسنان واحد او دكتور امتياز أو عضو نقابة، علي مدي عقود !، لا يعلم علم اليقين عن أيقونة التحرش ومسك الأعضاء الذكرية للمساعدين والمرضي بعيادته وظلوا ومازالوا صامتين مرتعشين مرعوبين من انتقامه لو اتكلموا.عار عليكم الصمت مذل! #باسم_سمير_متحرش — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) August 30, 2020

وأضاف: "ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعه و مجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون وازاء ما سبق وبناء عليه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات امام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه".

وأكد الطبيب على أنه لن يتهاون وسيتصد للتهديدات والابتزاز، قائلا: "سنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق ونحن علي يقين تام أن يأخذ القانون مجراه وأن ينال المفترين الكاذبين المبتزيين عقابهم وجزائهم إزاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي وأسرتي".

المصدر: RT