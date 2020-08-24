 
مباشر

مصر.. تفاصيل تعرض فنانة مشهورة للتحرش على شاطئ البحر (صورة)

مجتمع

مصر.. تفاصيل تعرض فنانة مشهورة للتحرش على شاطئ البحر (صورة)
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol95

قالت الفنانة المصرية، داليا البحيري، إنها تعرضت للتحرش مرات عدة، وطالبت أي فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش بأن تصرح بما تعرضت له.

مصر.. تفاصيل تعرض فنانة مشهورة للتحرش على شاطئ البحر (صورة)داليا البحيري
إقرأ المزيد
مصر.. فنانة مشهورة تتعرض للتحرش على شاطئ البحر (صورة)
مصر.. فنانة مشهورة تتعرض للتحرش على شاطئ البحر (صورة)

وأكدت الفنانة المصرية أنه يتعين على كل امرأة الحديث وعدم إخفاء مثل هذه التحرشات، وعليها أن تتعامل بقوة، في هذا الأمر، وإبلاغ المعنيين بما تعرضت له، وفقا لحديثها مع صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت إنها في الفترة الأخيرة تعرضت للتحرش مرات عدة، وهي تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، في منطقة الساحل الشمالي.

وذكرت: "في مرة من هذه المرات، وقبل أيام قليلة، قمت بضرب المتحرش، خصوصا أنه اقترب مني، فكان لا بد من عقابه، ولم يرد علي واختفى سريعا، قبل أن يتدخل المارة، ويعتدوا عليه، وهذا ما يحدث في مثل هذه المواقف".

ولفتت إلى أن "الفرصة متاحة حالياً، وبعد التعديلات الأخيرة للقوانين في مصر، والتي شددت في عقوبات التحرش، للإبلاغ عن وقائع التحرش والمتحرشين، لأن الدولة المصرية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتنشر فرقا أمنية في المناسبات لمطاردة المتحرشين والإمساك بهم، كما أن هذا سيؤدي لوقف هذه التحرشات، ولكن من خلال المجتمع والسلطة والقانون".

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا