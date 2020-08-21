مصر.. فنانة مشهورة تتعرض للتحرش على شاطئ البحر (صورة)

كشفت الفنانة المصرية المشهورة داليا البحيري عن تعرضها للتحرش من شاب خلال تواجدها على شاطئ البحر أثناء قضاء العطلة الصيفية.

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وقالت البحيري: "أنا في الحالات دي بضرب على طول لفيت وضربته لكن الغريب إنه حتى مردش بيبقوا شديدي الجبن".

وتابعت داليا البحيري أنها تعرضت للتحرش في الشارع أيضا قرابة 3 مرات، وذلك في تصريحات إعلامية لها، مؤكدة أنها تقف في صف الفتاة دائما بأن تظهر للعلن وتتحدث عن ما تتعرض له، مؤكدة أنه "يجب علينا تشجيع الفتيات على أخذ حقوقهن لأن المجتمع يوصم الفتاة ويهاجمها".

وأوضحت أن "الخوف من التحرش يكون على الأطفال الصغار وهؤلاء يخافون الحديث في الأمر أكثر من الفتيات"، معقبة: "الواحد يطلع من صمته ويتكلم هذا أمر مهم جدا وعلينا أن نشجع بعضنا على هذا والحكومة الحالية تشجع علي ذلك باتخاذ إجراءات فورية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية