السعودية.. فيديو متداول لـ"حفلة عراة" في الخبر يثير غضب السعوديين ودعوات لفتح تحقيق!

ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو لحفل يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ مدينة الخبر.

ووصف ناشطون المشهد بـ"التعري الفاضح"، ودشنوا هاشتاغ بعنوان "لبنانيون يتعرون في الخبر"، تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أو إن كان بسبب اللباس.

وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة.

انحلال اخلاقي واختلاط وتعري على الكورنيش بالخبر من قبل لبنانيين !!!

هذي الجاليه ستحول مجتمعنا الى مجتمع شبيه بهم لو تمادوا اكثر ولم يحاسبوا

هذا المنظر لم نراه من قبل بالسعودية ونراه الان بسبب انتشار اللبنانيين وتسهيل اوضاعهم#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر



pic.twitter.com/5tYuhnKAx0 — ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي MBS (@saudi_5G) August 21, 2020

المصدر: وكالات