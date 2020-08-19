 
مباشر

فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر.. والسلطات تتدخل (فيديو)

مجتمع

فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر.. والسلطات تتدخل (فيديو)
RT
الشاب الذي تعرض للتنمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok3j

ضبطت أجهزة أمن الجيزة في مصر المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب لتخويفه، وتوثيق ذلك عبر فيديو نشر على تطبيق "تيك توك".

وتمت إحالة المتهمين، وهما شاب عاطل عن العمل وحلاق، للتحقيق معهما بعد اتهامهما من طرف أسرة المجني عليه بالتنمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا وغضبا في مصر، لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم كلب.

وقامت السلطات المختصة بفحص الفيديو، وتمكن عناصر الأمن المصري من معرفة مكان بثه، وتحديد محل إقامة المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا