فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر.. والسلطات تتدخل (فيديو)

ضبطت أجهزة أمن الجيزة في مصر المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب لتخويفه، وتوثيق ذلك عبر فيديو نشر على تطبيق "تيك توك".

وتمت إحالة المتهمين، وهما شاب عاطل عن العمل وحلاق، للتحقيق معهما بعد اتهامهما من طرف أسرة المجني عليه بالتنمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا وغضبا في مصر، لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم كلب.

وقامت السلطات المختصة بفحص الفيديو، وتمكن عناصر الأمن المصري من معرفة مكان بثه، وتحديد محل إقامة المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط المتهمين بالتنمر ضد شاب معاق ذهنياً وتخويفه باستخدام كلب في #مصر. والتحريات تكشف عن هوية الفاعل مشيرة إلى أنه يعمل حلاقاً وهو من جيران الضحية، وقد فعل ذلك لزيادة عدد المشاهدات على الفيديو#حول_العالمpic.twitter.com/N6rKGXCY5v — 24.ae | منوعات (@24Entertain) August 19, 2020

المصدر: وكالات