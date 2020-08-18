البرلمان المصري يحسم الجدل في قضية فيديو مرتضى منصور غير اللائق
Reuters
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حسم البرلمان المصري الجدل في قضية فيديو مرتضى منصور الجنسي، الذي اتهم فيه البرلماني المصري ورئيس نادي الزمالك بالظهور بشكل غير لائق.
ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بعدما سمع أقواله، حيث أكد مرتضى منصور أن الفيديو تمت فبركته من خلال دولة عربية.
وقال مرتضى منصور: "راحوا عملوا فيديو جنسي لي في قبرص وجابوا عيل شاذ ومصر كلها عارفة إن أنا راجل".
ورفض مجلس النواب ثلاثة طلبات مقدمة من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
المصدر: وسائل إعلام مصرية