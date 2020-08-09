مصر.. تشريعية النواب تنظر طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة خلاله طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.

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وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، قد أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ولعدد من المسؤولين، مطالبا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس في فيديو يتضمن عبارات وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي أعلن تقدم الخطيب ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، بعد انتشار فيديو منسوب له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: المصري اليوم، مصراوي