 
مباشر

الكويت.. إحالة الفاشنيستا عهود العنزي إلى التحقيق بتهمة غسيل الأموال

مجتمع

الكويت.. إحالة الفاشنيستا عهود العنزي إلى التحقيق بتهمة غسيل الأموال
sawahpress.com
الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojng

قررت النيابة العامة في الكويت، تجميد حساب "الفاشنيستا" عهود العنزي بتهمة غسيل الأموال، وأحالتها إلى الجهات المختصة ضمن دفعة ثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم الشبهات.

وكشف مصدر أمني أمس الأحد، أن "نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، فاجأت العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق".

وأكد مصدر مطلع، أن "النيابة العامة تلقت 15 بلاغا جديدا بجرائم غسيل الأموال، ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغا".

وقال: "من بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخمت أرصدتهم أيضا".

ووفقا للمصدر، فإن "أبرز المبلغ عنهم، عبد الله الجاسر (عبودكا)، وعهود العنزي، وسندس القطان".

المصدر: "القبس الكويتية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا