الكويت.. إحالة الفاشنيستا عهود العنزي إلى التحقيق بتهمة غسيل الأموال

قررت النيابة العامة في الكويت، تجميد حساب "الفاشنيستا" عهود العنزي بتهمة غسيل الأموال، وأحالتها إلى الجهات المختصة ضمن دفعة ثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم الشبهات.

وكشف مصدر أمني أمس الأحد، أن "نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، فاجأت العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق".

وأكد مصدر مطلع، أن "النيابة العامة تلقت 15 بلاغا جديدا بجرائم غسيل الأموال، ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغا".

وقال: "من بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخمت أرصدتهم أيضا".

ووفقا للمصدر، فإن "أبرز المبلغ عنهم، عبد الله الجاسر (عبودكا)، وعهود العنزي، وسندس القطان".

المصدر: "القبس الكويتية"