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السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

مجتمع

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور
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أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسة إنسانية بحضوره مع قرينته حفل قران ابنة صديقه الراحل وسط أجواء احتفالية مع الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الحاضرين الكمامات.

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وحضر الحفل أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات فضائية، صورا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، في حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات.

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

وأظهرت الصور أجواء احتفالية عائلية تمت وسط الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور محدود من ذوي أسر العروسين، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

وانطلاقا من علاقة الصداقة والروابط القوية التي جمعت الرئيس السيسى مع والد العروسة الراحل، حرص الرئيس المصري، أن يكون شاهدا على عقد القران، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم عرسها.

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

وشهد حفل عقد القران أجواء من البهجة والسعادة بين جميع المشاركين تقديرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

السيسي يحضر شاهدا في عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور

المصدر: "اليوم السابع"

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