السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها"

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، وأنها شملت كل القطاعات، قائلا: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات".

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أن "حجم الأعمال يتم بتمويل ضخم جدا والدولة حريصة على تحسين حياة الناس في كل القطاعات".

وقال: "عملنا الحاجات دي بقروض وتمويل احنا مش عاوزينكم تسددوا القروض دي وفوايدها..احنا بس عاوزين مصاريف التشغيل والحفاظ على المرفق، وإلا نبقا بنبيع ليكم الوهم".

المصدر: اليوم السابع