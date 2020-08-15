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الفنان زين العمر ينسحب من حزب عون

مجتمع

الفنان زين العمر ينسحب من حزب عون
Twiter
الفنان زين العمر
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أثار الفنان زين العمر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه سلسلة تغريدات، أعلن فيها عن تخليه عن ولائه لحزب الرئيس.

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وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" أعلن زين العمر انسحابه من حزب رئيس البلاد "التيار الوطني الحر" وكتب يقول: أن"وعِيْت وبتمنى كل الشعب يوعى"!

كما قدم في تغريداته اعتذارا للشعب اللبناني عن تأييده لأي حزب في الماضي. 

وهذه المرة، لم يرحم العمر زعيما ولا رئيسا ولا مسؤولا ولا سياسيا لبنانيا بتغريداته "النارية" المتتالية والتي عبر فيها عن غضب عارم وحزن شديد بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وهذه أبرز تغريدات العمر التي كان كتبها في الساعات الماضية، والتي أكد فيها عدم تأييده أي زعيم بعد الآن مقدما اعتذارا إلى الشعب اللبناني:

"لك خلصنا بقا خلصنا. ما بقا حدا يحكيلي أشعار، اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا زعيمي هوي لبنان فقط. إجر اولادي بتسوى أكبر زعيم، يللي مش عاجبو حديثي يفلّ. أنا طائفتي الشعب فقط. تفه علينا كلّنا شو عملنا بحالنا. اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا لبناني بس. عذراً يا وطني وشعبي إذا جرحتكم يوماً".

 وكان لافتا أن زين العمر أعاد نشر مقالات تحمل عنوان " زين العمر ينسحب من العونيّة ويعتذر من الشعب"، وهو الأمر الذي عرضه لبعض الهجوم، فرد قائلا:"كلّ من يخوّنني هو خائن. أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو السيد المسيح. زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط... يلا انقبروا على بيوتكن، الله يذلكن متل ما ذلّيتوا شعبنا. تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا".

 واعتبر زين العمر أن ما حدث في مرفأ بيروت أيقظه على التقصير من قبل الدولة تجاه الشعب، فقال:"لا طبابة، لا شيخوخة، لا مدارس، لا كرامة، كلو ذل. الله يذلكن آمين يا رب. وبعدن بقولولي زعيم، خيي روح اندحش فيه. انا وعيت، بتمنى كل الشعب يوعا. انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس. الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه. بدي وطن القانون، يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي".

وعبر هذا الفنان في رسالته شديدة اللهجة للرئيس اللبناني عن استيائه منه، وعن الأحوال التي أصبح البلد عليها أثناء عهده، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار مادية تفوق الـ15 مليار دولار.

المصدر:RT

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