الفنان زين العمر ينسحب من حزب عون

أثار الفنان زين العمر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه سلسلة تغريدات، أعلن فيها عن تخليه عن ولائه لحزب الرئيس.

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وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" أعلن زين العمر انسحابه من حزب رئيس البلاد "التيار الوطني الحر" وكتب يقول: أن"وعِيْت وبتمنى كل الشعب يوعى"!

قولوا الحقيقة والحقيقة تحرركم ..

صوت الشعب من صوت الله

وأنا أعلن أمامكم أنني تخليت عن كل زعمائي

وأعلن إنضمامي الى صفوف الشعب اللبناني البطل الذي يكتب بدمائه تاريخ لبنان الجديد الخالي من كل زعماء الطائفية والفساد

ولائي لوطن وشعبي فقط

من يجرؤ لينضم .#انفحار_بيروت 😢❤️🇱🇧🙏🏻#zeo — Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020

كما قدم في تغريداته اعتذارا للشعب اللبناني عن تأييده لأي حزب في الماضي.

وهذه المرة، لم يرحم العمر زعيما ولا رئيسا ولا مسؤولا ولا سياسيا لبنانيا بتغريداته "النارية" المتتالية والتي عبر فيها عن غضب عارم وحزن شديد بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت.

تقتلوننا و بتجوعونا وبتذلونا

وبدكن تعملوا علينا زعماء

ايه فشر على رقبتكن

امي هيي زعمتي ابي هو زعيمي

الشعب الليناني هوي زعيمي

أما انتم خسئتم

الأموات فقط لا يغيرون آرائهم .

صرنا كلنا مرضى من وراكن تفه عليكن

يللي ما مات بالإنفجار رح يموت بالقلب تفه#انفحار_بيروت#zeo — Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020

وهذه أبرز تغريدات العمر التي كان كتبها في الساعات الماضية، والتي أكد فيها عدم تأييده أي زعيم بعد الآن مقدما اعتذارا إلى الشعب اللبناني:

لك خلصنااا بقا خلصنااا

ما بقا حدا يحكيلي أشعار

اوعا بعد حدا يقلي زعيم

أنا زعيمي هوي لبنان فقط

إجر ولادي بتسوا أكبر زعيم

يللي مش عاجبو حديثي يفل

أنا طائفتي الشعب فقط

تفه علينا كلنا شو عملنا بحالنا

اوعا بعد حدا يقلي زعيم #انا_لبناني_بس

عذرا يا وطني وشعبي اذا جرحتكم يوما🙏🏻 — Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020

"لك خلصنا بقا خلصنا. ما بقا حدا يحكيلي أشعار، اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا زعيمي هوي لبنان فقط. إجر اولادي بتسوى أكبر زعيم، يللي مش عاجبو حديثي يفلّ. أنا طائفتي الشعب فقط. تفه علينا كلّنا شو عملنا بحالنا. اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا لبناني بس. عذراً يا وطني وشعبي إذا جرحتكم يوماً".

كل من يخونني هو خائن ....

أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو #السيد_المسيح

زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط ....

يلا انقبروا على بيوتكن الله يزلكن متل ما زليتو شعبنا ...

تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا #انفحار_بيروت 😢😢💔🇱🇧🙏🏻#zeo — Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020

وكان لافتا أن زين العمر أعاد نشر مقالات تحمل عنوان " زين العمر ينسحب من العونيّة ويعتذر من الشعب"، وهو الأمر الذي عرضه لبعض الهجوم، فرد قائلا:"كلّ من يخوّنني هو خائن. أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو السيد المسيح. زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط... يلا انقبروا على بيوتكن، الله يذلكن متل ما ذلّيتوا شعبنا. تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا".

واعتبر زين العمر أن ما حدث في مرفأ بيروت أيقظه على التقصير من قبل الدولة تجاه الشعب، فقال:"لا طبابة، لا شيخوخة، لا مدارس، لا كرامة، كلو ذل. الله يذلكن آمين يا رب. وبعدن بقولولي زعيم، خيي روح اندحش فيه. انا وعيت، بتمنى كل الشعب يوعا. انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس. الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه. بدي وطن القانون، يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي".

لا طبابة

لا شيخوخة

لا مدارس

لا كرامة كلو ذل الله يذلكن امين يا رب

وبعدن بقولولي زعيم

خيي روح اندحش فيه

انا وعيت بتمنى كل الشعب يوعا

انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس

الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه

بدي وطن القانون

يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي#zeo — Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020

وعبر هذا الفنان في رسالته شديدة اللهجة للرئيس اللبناني عن استيائه منه، وعن الأحوال التي أصبح البلد عليها أثناء عهده، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار مادية تفوق الـ15 مليار دولار.

المصدر:RT