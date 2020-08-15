الفنان زين العمر ينسحب من حزب عون
أثار الفنان زين العمر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه سلسلة تغريدات، أعلن فيها عن تخليه عن ولائه لحزب الرئيس.
وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" أعلن زين العمر انسحابه من حزب رئيس البلاد "التيار الوطني الحر" وكتب يقول: أن"وعِيْت وبتمنى كل الشعب يوعى"!
قولوا الحقيقة والحقيقة تحرركم ..— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020
صوت الشعب من صوت الله
وأنا أعلن أمامكم أنني تخليت عن كل زعمائي
وأعلن إنضمامي الى صفوف الشعب اللبناني البطل الذي يكتب بدمائه تاريخ لبنان الجديد الخالي من كل زعماء الطائفية والفساد
ولائي لوطن وشعبي فقط
من يجرؤ لينضم .#انفحار_بيروت 😢❤️🇱🇧🙏🏻#zeo
كما قدم في تغريداته اعتذارا للشعب اللبناني عن تأييده لأي حزب في الماضي.
#عرفنا_قيمتكن— Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 8, 2020
إهداء الى كل مَن ضحّى من أجل لبنان#زين_العمرhttps://t.co/MffmCQGZtHpic.twitter.com/zprXnoNJYd
وهذه المرة، لم يرحم العمر زعيما ولا رئيسا ولا مسؤولا ولا سياسيا لبنانيا بتغريداته "النارية" المتتالية والتي عبر فيها عن غضب عارم وحزن شديد بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت.
تقتلوننا و بتجوعونا وبتذلونا— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020
وبدكن تعملوا علينا زعماء
ايه فشر على رقبتكن
امي هيي زعمتي ابي هو زعيمي
الشعب الليناني هوي زعيمي
أما انتم خسئتم
الأموات فقط لا يغيرون آرائهم .
صرنا كلنا مرضى من وراكن تفه عليكن
يللي ما مات بالإنفجار رح يموت بالقلب تفه#انفحار_بيروت#zeo
وهذه أبرز تغريدات العمر التي كان كتبها في الساعات الماضية، والتي أكد فيها عدم تأييده أي زعيم بعد الآن مقدما اعتذارا إلى الشعب اللبناني:
لك خلصنااا بقا خلصنااا— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020
ما بقا حدا يحكيلي أشعار
اوعا بعد حدا يقلي زعيم
أنا زعيمي هوي لبنان فقط
إجر ولادي بتسوا أكبر زعيم
يللي مش عاجبو حديثي يفل
أنا طائفتي الشعب فقط
تفه علينا كلنا شو عملنا بحالنا
اوعا بعد حدا يقلي زعيم #انا_لبناني_بس
عذرا يا وطني وشعبي اذا جرحتكم يوما🙏🏻
"لك خلصنا بقا خلصنا. ما بقا حدا يحكيلي أشعار، اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا زعيمي هوي لبنان فقط. إجر اولادي بتسوى أكبر زعيم، يللي مش عاجبو حديثي يفلّ. أنا طائفتي الشعب فقط. تفه علينا كلّنا شو عملنا بحالنا. اوعا بعد حدا يقلّي زعيم، أنا لبناني بس. عذراً يا وطني وشعبي إذا جرحتكم يوماً".
كل من يخونني هو خائن ....— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020
أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو #السيد_المسيح
زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط ....
يلا انقبروا على بيوتكن الله يزلكن متل ما زليتو شعبنا ...
تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا #انفحار_بيروت 😢😢💔🇱🇧🙏🏻#zeo
وكان لافتا أن زين العمر أعاد نشر مقالات تحمل عنوان " زين العمر ينسحب من العونيّة ويعتذر من الشعب"، وهو الأمر الذي عرضه لبعض الهجوم، فرد قائلا:"كلّ من يخوّنني هو خائن. أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو السيد المسيح. زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط... يلا انقبروا على بيوتكن، الله يذلكن متل ما ذلّيتوا شعبنا. تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا".
واعتبر زين العمر أن ما حدث في مرفأ بيروت أيقظه على التقصير من قبل الدولة تجاه الشعب، فقال:"لا طبابة، لا شيخوخة، لا مدارس، لا كرامة، كلو ذل. الله يذلكن آمين يا رب. وبعدن بقولولي زعيم، خيي روح اندحش فيه. انا وعيت، بتمنى كل الشعب يوعا. انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس. الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه. بدي وطن القانون، يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي".
لا طبابة— Zein El Omr (@ZeinElOmr) August 12, 2020
لا شيخوخة
لا مدارس
لا كرامة كلو ذل الله يذلكن امين يا رب
وبعدن بقولولي زعيم
خيي روح اندحش فيه
انا وعيت بتمنى كل الشعب يوعا
انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس
الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه
بدي وطن القانون
يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي#zeo
وعبر هذا الفنان في رسالته شديدة اللهجة للرئيس اللبناني عن استيائه منه، وعن الأحوال التي أصبح البلد عليها أثناء عهده، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار مادية تفوق الـ15 مليار دولار.
المصدر:RT