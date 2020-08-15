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الفنانة إليسا تهاجم الرئيس اللبناني: "الله لا يسامحك"

مجتمع

الفنانة إليسا تهاجم الرئيس اللبناني:
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شنت المطربة اللبنانية إليسا هجوما حادا على النخبة السياسية الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية فاجعة مرفأ بيروت.

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وعبرت إليسا في رسالتها شديدة اللهجة للرئيس اللبناني عن استيائها منه، وعن الأحوال التي أصبح البلد عليها أثناء عهده، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار مادية تفوق الـ15 مليار دولار.

وصبت إليسا جام غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر"، فكتبت تقول: "يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنانهالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك يا ميشال عون".

يذكر أن إليسا تنتمي سياسيا لحزب "القوات اللبنانية" الذي يعتبر منافسا أساسيا لحزب الرئيس عون "التيار الوطني الحر".

المصدر: RT

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