الفنانة إليسا تهاجم الرئيس اللبناني: "الله لا يسامحك"

شنت المطربة اللبنانية إليسا هجوما حادا على النخبة السياسية الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية فاجعة مرفأ بيروت.

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وعبرت إليسا في رسالتها شديدة اللهجة للرئيس اللبناني عن استيائها منه، وعن الأحوال التي أصبح البلد عليها أثناء عهده، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار مادية تفوق الـ15 مليار دولار.



وصبت إليسا جام غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر"، فكتبت تقول: "يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنانهالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك يا ميشال عون".

يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

يذكر أن إليسا تنتمي سياسيا لحزب "القوات اللبنانية" الذي يعتبر منافسا أساسيا لحزب الرئيس عون "التيار الوطني الحر".

المصدر: RT