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إليسا تشكر كل الدول العربية وتتجاهل سوريا ثم تتراجع بعد تعليق شكران مرتجى

مجتمع

إليسا تشكر كل الدول العربية وتتجاهل سوريا ثم تتراجع بعد تعليق شكران مرتجى
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علقت الفنانة السورية شكران مرتجى على تغريدة الفنانة اللبنانية إليسا بعد أن أعربت الأخيرة عن شكرها للدول التي ساعدت لبنان بعد الانفجار، واستثنت دولا أخرى.

وقالت الممثلة السورية شكران مرتجى في تعليقها على تغريدة إليسا، "وسوريا حياتي ع كلن قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة للكل، كلكن يعني كلكن" وأرفقت تعليقها بصورة يدين متصافحتين بالعلمين السوري واللبناني.

إليسا تشكر كل الدول العربية وتتجاهل سوريا ثم تتراجع بعد تعليق شكران مرتجى

لتقوم إليسا فيما بعد بإعادة نشر تعليق مرتجى بتغريدة منفصلة وأرفقتها بعبارة "ما في شك الشعب السوري شعب عظيم".

وكانت إليسا قد نشرت تغريدة سابقة قالت فيها: "شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان، السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن، شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا، الإنسان واحد وإنتو أثبتتو هالشي".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم تواصلا مع المسؤولين اللبنانيين، وأعربا عن تضامن سوريا مع لبنان في محنته الحالية، واستعداد دمشق لتقديم كل الدعم للشعب اللبناني.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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