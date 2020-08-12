إيطاليا.. الشرطة تعتقل مصريا احتجز حارسا في كاتدرائية ميلانو كرهينة (فيديو)

نشرت الشرطة الإيطالية شريط فيديو يظهر تفاصيل عملية إلقاء القبض على شاب مصري احتجز أحد الحراس في كاتدرائية ميلانو كرهينة وهدد بنحره.

وجرت عملية اختطاف الرهينة حوالي الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأربعاء، بالقرب من ساحة دوومو، إحدى أشهر الساحات التاريخية في العالم، والتي تقع في وسط ميلانو.

ونقلت وكالة و"توجه نحو الحارس، وأخرج سكينا وهدده". وأكدت مساعدة رئيس بلدية ميلانو، آنا سكافوزو، في بيان، أن الرجل دخل الكاتدرائية لتجنّب عملية تدقيق للشرطة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية عديدة بأن شابا مصريا يبلغ 26 عاما من عمره ويقيم في إيطاليا بطريقة قانونية، احتجز حارس أمن كرهينة بعد اقتحام كاتدرائية ميلانو.

وبعد احتجاز الحارس لبضع دقائق تحت تهديد السكين، وبفضل وساطة وضبط نفس رجال الأمن الإيطاليين نجحوا في إطلاق سراح الرهينة وإقناع المحتجز بتسليم نفسه من دون مقاومة، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة.

وفي حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الأربعاء، اقترب الرجل من الحارس وأخرج سكينا، ووجهها إلى رقبته وجعله يركع. وعلى الفور تدخل ضباط الحرس وبعد فترة وجيزة ، بعد وساطة ضابط شرطة وبعد مفاوضة قصيرة ، تخلى عن السلاح وترك الرهينة وجرى اعتقاله.

ومن المعروف عن المواطن المصري مرتكب عملية الاختطاف أن لديه تصريح إقامة صدر في العام 2010 من قبل الشرطة كما لديه سابقة لمحاولة سطو غير لائقة ارتكبها في العام 2016 في مطار مالبينسا. في ذلك الوقت، كان يعيش الشاب في بلدة بارانزاتي بمقاطعة ميلانو.

ومع أن دوافع الشاب لا تزال مجهولة حتى الآن، إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء لا صلة لها بالإرهاب، وتم اعتقال المصري بتهمة الاختطاف ومقاومة موظف عام وحمل سكين.

المصدر: أف ب + الإيطالية نيوز