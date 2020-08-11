مصر.. الأمن يكشف غموض اختفاء شاب قبل زفافه بعدة أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض اختفاء عريس قبل زفافه بأيام قليلة بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة في مصر، أثناء توجهه للعمل بمحافظة القاهرة.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز الدلنجات، بلاغا من أهل المجني عليه "أحمد.ع.ع" 25 عاما، عامل باليومية ومقيم بعزبة يونس حميدة، يفيد باختفائه عقب خروجه من منزله متوجها لمحل عمله بمدينة القاهرة وانقطاع الاتصال به.

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن المجني عليه قام بخطبة فتاة تدعى رحاب منذ 6 شهور فقط، وتم تحديد حفل الزفاف خلال الشهر الجاري.

وأكدت التحريات، أن خطيبة المجني عليه كانت على ارتباط بعلاقة عاطفية مع ابن عمتها، ويدعى "محمود.ا.ش" 25 عاما، ويعمل سائقا وخلال سير التحقيقات، قام المتهم بتسليم نفسه لضباط الشرطة واعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم: "انتظرت المجني عليه بمدخل القرية أثناء زيارته خطيبته وعرضت عليه توصيله للقاهرة، حيث أعطيته عصير بيه مخدر وبعد تناوله العصير فقد الوعي، فنفذت الجريمة بالاشتراك مع صديقي "محمد.ر.ع" 25 عاما، بذبحه وضربه بآلة حادة، وبعد التأكد من وفاته قمنا بنقله بعيدا عن التجمعات السكنية ودفنه أسفل كوبري الشيخ زايد، وتوجهت لمركز الدلجنجات مرة أخرى".

وأمرت قوات الأمن المصرية بالقبض على شريك المتهم وعروس المجني عليه، حيث حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة بالتحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية