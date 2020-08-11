لمحة نادرة جدا داخل "قبيلة آكلي لحوم البشر" شهيرة بطقوسها الغريبة! (صور)

تقدم صور مذهلة نظرة ثاقبة نادرة عن قبيلة لآكلي لحوم البشر، يُطلق عليها "داني" (Dani )، المشهورة بطقوسها الفريدة.

والتقطت إحدى الصور زعيم القبيلة مغطى بطلاء فضي مصنوع من الرماد ودهن الخنزير، مع ضلع خنزير معلق من خلال أنفه.

وأظهرت صورة أخرى القبيلة وهي تمارس التشكيلات الحربية ورمي الرمح في مهرجان "باليم"، الذي يقام كل شهر أغسطس، ويوحد ويحتفل بـ 25000 من سكان "داني" مع قبائل أخرى في المرتفعات.

وتشتهر القبيلة بممارسات غريبة تقوم بها النساء، حيث يقال إنهن يقطعن أصابعهن عندما يموت أحد أقاربهن.

إقرأ المزيد

وزار المصور روبرتو بازي، عمره 47 عاما، القبيلة في وادي باليم بإندونيسيا، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأنهم التهموا الأمريكي مايكل روكفلر، ابن أحد أغنى الرجال في أمريكا، عام 1961.

وما تزال القبيلة المكتشفة في عام 1938، واحدة من أكثر القبائل المرعبة في العالم.

ويعتقد المؤلف كارل هوفمان، أن لديه أقرب سرد لما حدث لمايكل ويفصله في كتابه Savage Harvest.

وأحيانا، يقوم أفراد قبيلة "داني" بتحويل الجماجم إلى وسائد أو استخدامها كأوعية لأكل لحم أفراد القبيلة المتنافسة.

وداخل القبيلة، ورد أن الرجال مارسوا الجنس مع الرجال، وتقاسموا الزوجات، ومارسوا تعدد الزوجات. وفي بعض الأحيان كانوا يشربون بول بعضهم البعض، ويغطون أنفسهم بدم الإنسان أثناء طقوس الترابط.

المصدر: ذي صن