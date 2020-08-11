بعد الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له.. فتاة الوشم المغربية تدخل السجن!

أفادت وسائل إعلام مغربية محلية بأن الشابة خديجة، المعروفة بـ"فتاة الوشم" تم إيداعها السجن المحلي في بني ملال، في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية.

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ونقلت صحيفة "اليوم 24" المحلية، عن والد خديجة قوله إن ابنته تم إيداعها السجن المحلي ببني ملال خلال شهر رمضان الماضي، بعدما كانت متابعة في حالة سراح، بعد الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية.

وأضاف أنه تم استدعاء ابنته من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفها، دون معرفة تفاصيل أخرى حول الملف، مشيرا إلى أن شخصين آخرين يتابعان في الملف نفسه.

وكانت مصالح الدرك الملكي المغربي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، قد أوقفت خديجة، المعروفة بفتاة الوشم، بتاريخ 13 مايو الماضي، بعد الاشتباه بتورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية، وقد جرى تقديم خديجة يوم 14 مايو الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال في حالة سراح.

ولم تبت المحكمة بعد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة الوشم"، والتي يتابع فيها 12 شخصا بتهم "الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر".

واستأثرت القضية باهتمام الرأي العام المغربي والدولي، بعدما انتشرت صورها وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، ووصل الأمر إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

المصدر: اليوم 24