جريمة اغتصاب جماعية تهزّ المغرب

أكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال يوسف عدناني، الاثنين، أن مختطفين اغتصبوا قاصر ثم قاموا بكيّ جسدها بالسجائر.

وجرت الجريمة في مدينة الفقيه بن صالح المغربية بمنطقة أولاد عياد من قبل 10 أشخاص اختطفوا فتاة لمدة تزيد عن شهرين.

وقام المختطفون المتراوحة أعمارهم بين 18 و27 عاما بتشويه جسد القاصر البالغة من العمر 17 عاما، وذلك من خلال خطّ وشوم ورسومات وكتابات غير مفهومة على أعضائها، بحسب ماذكره موقع "هيسبريس" المغربي.

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وقال عدناني، في تصريح لـ"هسبريس" إن: "آخر المعطيات المستقاة تفيد اعتقال 8 متهمين، سيتم تقديمهم إلى محكمة الاستئناف ببني ملال في السادس من شتنبر المقبل، بتهم الاغتصاب والاحتجاز والتعذيب وتكوين عصابة إجرامية، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من المتورطين".

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وأشار عدناني إلى أن: "الدرك عمد إلى نقل القاصر إلى الطبيب من أجل الحصول على شهادة طبية، بعد أن جاءت مرفوقة بمجموعة من المواطنين عثروا عليها في منطقة مجاورة"، مضيفا أنها انقطعت عن الدراسة عقب حصولها على الشهادة الابتدائية.

المصدر: هيسبريس