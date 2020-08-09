مصر.. سما المصري تدلي باعترافات جديدة أمام المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، لأقوال الراقصة سما المصري، في استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

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وأنكرت المتهمة نيتها التحريض على الفسق والفجور مستطردة: "تليفوني كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة"، وحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.

وأضافت سما أمام هيئة المحكمة، إنها لم تقصد بالفيديوهات المنشورة عبر حسابتها أي إساءة أو تحريض على الفسق، مؤكدة: "أنا كنت عايشة حياتي عادي زي أي حد معرفش إن فيديو لحياتي الشخصية ممكن يعمل كده".

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد قررت معاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت قد نشرت سما المصري صورا وفيديوهات خادشه للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية